Tayfun Çakır, 128 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Yaka Mahallesi Gençlik Caddesi'nde, 5 Nisan'da klima tamiri yapmaya çalışırken yüksekten düşerek ağır yaralanan Tayfun Çakır, Samsun'da tedavi altına alındığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bafra ilçesinde 5 Nisan'da yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan Tayfun Çakır (51), kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nden Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edilmiş, daha sonra tedavisine özel bir hastanede devam edilmişti.