Tayfun Kahraman'dan Özgür Özel'e Kutlama

(ANKARA) - Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'i kutlayarak, "Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacağız. Biliyoruz ki aydınlık günler çok yakın" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılıyor.

Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın kurultaya ilişkin mesajı, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kahraman'ın mesajı şöyle:

"Yan yanayken sesimiz, omuz omuzayken mücadelemiz güçlü. Üyesi olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partimizin Olağanüstü Kurultayını Silivri'den takip ediyorum. Bir kez daha Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i kutluyorum. Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacağız. Biliyoruz ki aydınlık günler çok yakın."