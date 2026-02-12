Tayfun Kahraman Hastaneye Sevk Edildi

(İSTANBUL) - Meriç Kahraman, eşi Tayfun Kahraman'ın geçirdiği akut MS atağı nedeniyle dün Cerrahpaşa Hastanesi'ne sevk edildiğini, ancak yalnızca MR çekimi yapıldıktan sonra cezaevine geri götürüldüğünü açıkladı. Kahraman, "Anayasa Mahkemesi kararına uyulsa; Tayfun ile hastaneye beraber gitmiş ve hastalığının durumunu dün doktorlarıyla değerlendirebilmiştik. Şimdi yine neyi beklediğimizi bilmeden bekliyoruz. Tekrar ediyorum; ne bir eksik, ne bir fazla; sadece adalet istiyoruz" dedi.

Gezi davası kapsamında cezaevinde bulunan Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, dün eşinin geçirdiği akut MS atağı nedeniyle tedavi amacıyla bir kez daha Cerrahpaşa Hastanesi'ne sevk edildiğini duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Meriç Kahraman, şunları kaydetti:

"Dün yalnızca MR çekimi yapılarak Cezaevi'ne geri götürüldüğünü; tedavisini yürüten ve dün de hastanede olan hekimlerin muayenesi için ise en kısa sürede yeniden Cerrahpaşa Hastanesi'ne sevk edileceğini öğrendik."

Anayasa Mahkemesi kararına uyulsa; Tayfun ile hastaneye beraber gitmiş ve hastalığının durumunu dün doktorlarıyla değerlendirebilmiştik. Şimdi yine neyi beklediğimizi bilmeden bekliyoruz. Tekrar ediyorum; ne bir eksik, ne bir fazla; sadece adalet istiyoruz."