Tayland Başbakanı Çin\'e Resmi Ziyarette Bulunacak

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, 16-20 Temmuz tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günkü basın toplantısında, ziyaretin Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.
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