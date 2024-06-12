Tayland, BRICS'e katılmaya istekli - Son Dakika
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Tayland, BRICS'e katılmaya istekli

Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa, ülkesinin BRICS'e katılmaya istekli olduğunu açıkladı. Sangiampongsa, Çinli mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Tayland'ın BRICS'e katılmaya hevesli olduğunu ve Çin ile ilişkileri kuvvetlendirmek istediğini belirtti. Tayland hükümeti, BRICS'e üye olma niyetini öngören taslağı onaylamıştı. BRICS, küresel ekonomide önemli bir konuma sahip ve dünya düzeninde alternatif birlik olma yolunda ilerliyor.

12.06.2024 16:49
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Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa, ülkesinin "en kısa sürede" BRICS'e katılmaya istekli olduğunu bildirdi.

Sangiampongsa, Rusya'da düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile BRICS üyeliğini görüştü.

Görüşmede, Sangiampongsa Tayland'ın "en kısa sürede" BRICS'e katılmaya hevesli ve Çin ile ilişkileri kuvvetlendirme konusunda istekli olduğunu söyledi.

Sangiampongsa'nın açıklaması, Başbakan Srettha Thavisin liderliğindeki kabinenin 28 Mayıs'ta hükümetin BRICS'e üye olma niyetini öngören taslağı onaylamasının ardından geldi.

BRICS'in oluşumu

Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, 2024'te de Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.

30 ülkenin daha katılmaya hazır olduğu BRICS, küresel ekonomide önemli konuma sahip ve dünya düzeninde alternatif birlik olma yolunda ilerliyor.

Ekonomi ağırlıklı BRICS, gelişmekte olan ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin hakimiyetine direnç gösteren devletlere uluslararası konularda daha fazla temsil ve söz hakkının verilmesi hedefini de güdüyor.

Kaynak: AA

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