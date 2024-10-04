Tayland'da 100 Fil Selden Kurtarıldı

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Tayland'daki turistik bir fil koruma alanında meydana gelen ani selde yaklaşık 100 fil kurtarıldı.

CNN'in haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Chiang Mai şehri yakınlarındaki turistik "Elephant Nature Park" isimli fil koruma alanında meydana gelen ani selin ardından dramatik görüntüler ortaya çıktı.

Ülkeyi etkisi altına alan Yagi Tayfunu nedeniyle birçok bölgede meydana gelen seller ve heyelanlar can kayıplarına neden oldu.

Hayatı ciddi derecede olumsuz etkileyen seller nedeniyle popüler turizm merkezi Chaing Mai'deki pek çok bölge de sular altında kaldı.

Parktaki onlarca filin boğulmamak için yüksek bir zeminde, karın hizalarına gelen suda yürüdüğü görülen videolarda, park personelinin, filleri parktan dışarı çıkarırken "Hadi, hadi, devam et" diye bağırdıkları görüldü.

Parkın kurucusu Saengduean Chailert, yaptığı açıklamada, parkı vuran selin bugüne kadarkilerin en büyüğü olduğunu belirterek "(Fillerin) Hayatlarını kurtarmak için yaptığımız en büyük tahliyeydi, su hızla yükseldi." dedi.

Yükselen sulardan yaklaşık 100 filin kurtarıldığını belirten Saengduean, mahsur kalan 13 yetişkin filin ise paniklediğini sözlerine ekledi.

Park, çoğunlukla engelli hayvanlara barınak sağlıyor

Park, çoğunlukla görme engeli veya yaralı fillere koruma alanı durumunda. Hayvanların engelleri kaçmalarına mani oluyor ve tahliye çabalarını zorlaştırıyor.

Parkta fillerin yanı sıra köpekler, kediler, atlar, domuzlar ve tavşanlar da dahil olmak üzere, yaklaşık 5 bin kurtarılmış hayvan bulunuyor. Bunlardan bazıları, yetkililerin sel uyarısı yapmasının ardından tahliye edilmişti.

Tayland'ın "ulusal hayvanı" olarak tanımlanan fillerin vahşi yaşamdaki popülasyonu turizm, ağaç kesimi, kaçak avcılık ve fil yaşam alanlarında artan insan müdahalesi gibi tehditler nedeniyle son yıllarda azaldı.

Uzmanlar, Tayland'daki vahşi fil popülasyonunun 20'nci yüzyılın başında 100 bini aşarken bugünlerde 3 bin ila 4 bin dolaylarına düştüğünü değerlendiriyor.