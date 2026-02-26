Tayland'da 45. Cobra Gold Tatbikatı Başladı

ABD, Tayland ve 30 ülkeden askeri personelin katılımıyla Tayland'ın Rayong eyaletinde "45. Cobra Gold" ortak askeri tatbikatı başladı.

ABD İndo-Pasifik Komutanlığının (USPACOM) internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 Şubat-6 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek tatbikata 30 ülkeden yaklaşık 8 bin askeri personelin katıldığı bildirildi.

Açıklamada, Tayland'ın Rayong eyaletinde düzenlenen "45. Cobra Gold" ortak askeri tatbikatının bölgesel ortaklığı güçlendirdiği ve ABD'nin Hint-Pasifik güvenliğine bağlılığını ortaya koyduğu belirtildi.

"Cobra Gold"un dünyanın en uzun süreli uluslararası askeri tatbikatı olduğu vurgulanan açıklamada, ABD-Tayland güvenlik ittifakının temel taşlarından birini oluşturduğu ifade edildi."

Açıklamada, başlangıcından bu yana tatbikatın Singapur, Endonezya, Malezya, Japonya ve Güney Kore dahil diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişlediği kaydedildi.