Tayland'da 45. Cobra Gold Tatbikatı Başladı

ABD, Tayland ve 30 ülkeden askeri personelin katılımıyla Tayland'ın Rayong eyaletinde "45. Cobra Gold" ortak askeri tatbikatı başladı.
ABD İndo-Pasifik Komutanlığının (USPACOM) internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 Şubat-6 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek tatbikata 30 ülkeden yaklaşık 8 bin askeri personelin katıldığı bildirildi.
Açıklamada, Tayland'ın Rayong eyaletinde düzenlenen "45. Cobra Gold" ortak askeri tatbikatının bölgesel ortaklığı güçlendirdiği ve ABD'nin Hint-Pasifik güvenliğine bağlılığını ortaya koyduğu belirtildi.
"Cobra Gold"un dünyanın en uzun süreli uluslararası askeri tatbikatı olduğu vurgulanan açıklamada, ABD-Tayland güvenlik ittifakının temel taşlarından birini oluşturduğu ifade edildi."
Açıklamada, başlangıcından bu yana tatbikatın Singapur, Endonezya, Malezya, Japonya ve Güney Kore dahil diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişlediği kaydedildi.
