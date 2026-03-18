Tayland'da Bombalı Saldırı: 5 Polis Yaralandı

Tayland'ın iki farklı bölgesinde düzenlenen bombalı saldırılarda 5 polis yaralandı.

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland'ın iki farklı bölgesinde bombalı saldırılar düzenlendi.

İlk saldırı, Tha Nam in Panare bölgesinde dün yerel saatle 18.58'de düzenlendi. Saldırıda 5 polis memuru yaralandı.

Yetkililer, patlamanın, motosiklete yerleştirilen bir bombadan kaynaklandığını tespit etti.

İkinci saldırı ise yerel saatle 04.00 sularında Na Ket of Khok Pho bölgesinde bir motosiklete gizlenmiş patlayıcı ile düzenlendi. Olayda can kaybı yaşanmadı.