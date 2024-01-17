 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tayland'da Havai Fişek Fabrikası Patlaması: 17 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Tayland'da Havai Fişek Fabrikası Patlaması: 17 Ölü

Tayland'ın Suphan Buri eyaletinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 17 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonucunda fabrika yerle bir olurken, enkazın 100 metreden daha uzak mesafedeki bir çeltik tarlasına dağıldığı görüldü. Görgü tanıkları, patlama sırasında fabrikada 20'den fazla personelin çalıştığını belirtti.

Tayland\'da Havai Fişek Fabrikası Patlaması: 17 Ölü
17.01.2024 - 16:06,  Güncelleme: 16:07
Abone Ol

BANGKOK, 17 Ocak (Xinhua) -- Tayland'ın orta kesiminde yer alan Suphan Buri eyaletindeki bir havai fişek fabrikasında Çarşamba günü meydana gelen patlamada en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Tayland merkezli Thairath'ın haberine göre, yerel saatle 15.30 sularında havai fişek fabrikasının alev alması üzerine yerel kurtarma ekiplerine haber verildi. Patlamanın ardından fabrika yerle bir oldu.

Olay yerinde çekilen görüntülerde, patlama sahasına 100 metreden daha uzak mesafedeki bir çeltik tarlasına dağılan enkaz görüntülendi.

Thairath'a konuşan görgü tanıkları, patlama sırasında fabrikada 20'den fazla personelin çalışmakta olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Tayland, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'da Havai Fişek Fabrikası Patlaması: 17 Ölü - Son Dakika


16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02
Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55
Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36
Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21
Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18
Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor? Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13
Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans

Son Dakika
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36 Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21 Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18 Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13 Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
15:06 Mustafa Destici paylaşımını savundu: Hepiniz bir aradaydınız
15:02 Gökçe Kırgız Taner, 'Gökçe Kırgız' markasını kullanmayı durduracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 16:36:30. #1.11#
SON DAKİKA: Tayland'da Havai Fişek Fabrikası Patlaması: 17 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement