Tayland\'da Havai Fişek Fabrikası Patlaması: 17 Ölü

BANGKOK, 17 Ocak (Xinhua) -- Tayland'ın orta kesiminde yer alan Suphan Buri eyaletindeki bir havai fişek fabrikasında Çarşamba günü meydana gelen patlamada en az 17 kişi hayatını kaybetti.
Tayland merkezli Thairath'ın haberine göre, yerel saatle 15.30 sularında havai fişek fabrikasının alev alması üzerine yerel kurtarma ekiplerine haber verildi. Patlamanın ardından fabrika yerle bir oldu.
Olay yerinde çekilen görüntülerde, patlama sahasına 100 metreden daha uzak mesafedeki bir çeltik tarlasına dağılan enkaz görüntülendi.
Thairath'a konuşan görgü tanıkları, patlama sırasında fabrikada 20'den fazla personelin çalışmakta olduğunu belirtti.
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