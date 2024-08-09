Tayland'da Muhalefet Partisi Yeniden Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Tayland'da Muhalefet Partisi Yeniden Bir Araya Geldi

Tayland'da Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan muhalefetteki İleri Hareket Partisi (MFP) üyeleri, 'Halk Partisi (Prachachon)' adıyla yeniden bir araya geldi. Parti üyeleri, siyasete yeni oluşumda devam edeceklerini açıkladı.

09.08.2024 13:56
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Tayland'da Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan muhalefetteki İleri Hareket Partisi (MFP) üyeleri "Halk Partisi (Prachachon)" adıyla yeniden bir araya geldi.

Tayland'da Mahkeme kararıyla 7 Ağustos'ta kapatılan MFP partisi üyeleri açıklamada bulundu.

Açıklamada, parti üyelerinin siyasete "Halk Partisi" adıyla yeni bir oluşumda devam edecekleri bildirildi.

Tayland'da Anayasa Mahkemesi, "Lese Majeste???????" olarak bilinen Ceza Kanunu'nun 112. maddesinin değiştirilmesine yönelik kampanya yürüttüğü gerekçesiyle muhalefetteki MFP'nin kapatılacağını açıklamıştı.

Ceza Kanunu'nun 112. maddesi olan Lese-Majeste (Kral'a ihanet) uyarınca monarşiyi eleştirenlere ağır hapis cezaları verilebiliyor.

Seçimden birinci çıkmıştı

66 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede, 52 milyon seçmen, 14 Mayıs 2023'te 400 seçim bölgesinde sandığa gitmiş, seçimden birinci çıkan MFP'nin lideri Pita Limjaroenrat, başbakanlığa aday olmuştu.

Fakat Pita, milletvekilleri ve senatörlerin katılımıyla 13 Temmuz 2023'te yapılan oylamada gerekli olan 376 parlamento üyesinin desteğini alamamıştı.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Tayland, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'da Muhalefet Partisi Yeniden Bir Araya Geldi - Son Dakika

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