HUA HİN, 25 Nisan (Xinhua) -- Tayland'ın Phetchaburi eyaletinin Cha-am Bölgesi açıklarında denize düşen bir polis uçağı, 25 Nisan 2025.
Tayland polisi, uçağın cuma sabahı ülkenin tatil beldesi Hua Hin kıyısı yakınlarında düştüğünü ve 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Polis, kazanın paraşüt eğitimi amacıyla yapılan bir test uçuşu sırasında meydana geldiğini belirtti. (Fotoğraf: Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Tayland'da Polis Uçağı Düştü: 6 Ölü - Son Dakika
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