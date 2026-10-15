Tayland'da seller son bir ayda 76 kişiyi öldürdü, 20 bölgede etkisini sürdürüyor

Tayland'da ülke genelinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde son bir ayda 76 kişi hayatını kaybetti.

Bangkok Post gazetesinin Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkede başkent Bangkok'un yanı sıra 20 bölgede su seviyesinin azalmasına rağmen seller devam ediyor.

Eylül ayı ortasından bu yana ülke genelinde seller nedeniyle 76 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 2,43 milyon kişi sellerden etkilendi.