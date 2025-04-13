Tayland'da Songkran Su Festivali Başladı - Son Dakika
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Tayland'da Songkran Su Festivali Başladı

Tayland'ın en büyük bayramı Songkran Festivali, renkli etkinliklerle başladı ve büyük katılım bekleniyor.

13.04.2025 17:29
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- Tayland'da Songkran Su Festivali renkli görüntülerle başladı

BANGKOK - Güney Asya ülkesi Tayland'ın en büyük bayramı olan ve her yıl 13-15 Nisan tarihlerinde kutlanan Songkran Su Festivali renkli görüntülerle başladı.

Tayland yerel takvimine göre yeni yıl olarak kutlanan, temizliği ve arınmayı simgeleyen Songkran Su Festivali başladı. Tayland'ın en büyük bayramı olan ve her yıl 13-15 Nisan tarihlerinde kutlanan festival, bu yıl da eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Festivalin ilk gününde başkent Bangkok'ta çeşitli bölgelere kurulan kutlama alanlarını dolduran her yaştan yerli ve yabancı katılımcı, su tabancaları, kovalar ve hortumlarla birbirini ıslattı. Katılımcılar su savaşlarının yanı sıra, festival alanlarına kurulan yöresel yemekler, müzik ve etkinliklerin tadını çıkardı.

Hava sıcaklıklarının son günlerde yer yer 40 dereceyi aştığı Tayland'ın dört bir yanında evlerinin ve dükkanlarının önüne su istasyonları kuran vatandaşlar, geçen araç ve yayaları ıslattı.

Başbakan Shinawatra festivale katıldı

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra da festivalin katılımcıları arasındaydı. Bangkok'ta düzenlenen Songkran yürüyüşünü izleyen, Başbakan Shinawatra vatandaşlarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Başbakan yaptığı basın açıklamasında vatandaşlara bayram kutlaması mesajını iletirken, festivale her yıl artan yabancı ilgiden dolayı memnun olduklarını belirtti.

Toplamda 4,4 milyon kişinin festivale katılması bekleniyor

UNESCO tarafından 2023 yılında "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" listesine dahil edilen Songkran Festivali'ne, sosyal medyanın da etkisiyle her yıl ilgi artarak büyüyor. Tayland Turizm Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, bu yılki kutlamalara 476 bin yabancı turistin gelmesinin ve toplamda 4,4 milyon kişinin festivale katılmasının beklendiği bildirildi.

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Kaynak: İHA

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