Tayland'da Tren Kazası: 10 Yaralı

BANGKOK, 9 Ağustos (Xinhua) -- Tayland'da başkent Bangkok'a giden bir trenin raydan çıkması nedeniyle en az 10 yolcu yaralandı.

Tayland Devlet Demiryolları, cumartesi günü sabah saatlerinde başkent Bangkok'a doğru seyahat eden trenin üç vagonunun Prachuap Khiri Khan eyaletinin Kui Buri kentinde raydan çıktığını bildirdi.

Tayland Haber Ajansı, hafif yaralanan 10 yolcunun hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Trenin raydan çıkma nedeni henüz bilinmezken, ayrıntılı soruşturma devam ediyor.