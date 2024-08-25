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- Tayland'da tünel inşaatında göçük: 3 işçi toprak altında kaldı

BANGKOK - Tayland-Çin uluslararası demiryolu projesinin tünel inşaatında dün gece gerçekleşen göçük sonucu 3 işçi toprak altında kaldı.

Tayland'da dün gece tünel inşaatında korku dolu anlar yaşandı. Nakhon Ratchasima eyaletinde inşaatı devam eden hızlı tren tünelinin girişinden yaklaşık 3 kilometre içeride göçük meydana geldi. Tayland Demiryolları Genel Müdürü Pichet Kunathammarak sabah saatlerinde olayla ilgili yaptığı açıklamada, yerel saat ile 01.00 sıralarında yüksek hızlı tren tünelinde meydana gelen toprak kayması ve göçük nedeniyle 3 işçinin kayıp olduğunu belirtti. Pichet, kayıp işçilerin Çinli uzman, Çinli ekskavatör operatörü ve Myanmarlı kamyon şoförü olduğunu belirtti. Pichet ayrıca kazanın, tünelin ucunda yapılan ekskavatör çalışması sırasında gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.

Kayıp işçileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.