Tayland'da Yas Tutan Köpeğe Prenses Sahip Çıktı

Tayland'da Prenses Siribha Chudabhorn, sahibinin ölümünün ardından yas tutan bir köpeği sahiplendi.
Yerel medyadaki haberlere göre, Tayland'ın Korat kentinde köpeğiyle yaşayan evsiz bir kişi, Kasım 2024'te hayatını kaybetti.
"Kırmızı domuz" anlamına gelen "Moo Daeng" adlı köpek, sahibinin ölümünün ardından birlikte yaşadıkları süpermarketin civarından ayrılmadı.
Süpermarket çalışanları, sahibinin ölümünden bu yana aynı yerde onu bekleyen köpeği beslediklerini söyledi.
Sosyal medyada da "sahibinin ardından yas tutan köpek" görüntüleriyle gündem olan olayın ardından Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un yeğeni Prenses Siribha köpeği, yetkililerden ve süpermarket çalışanlarından izin alarak sahiplendiğini açıkladı.
Siribha'nın köpeği sahiplenmeden önce sağlık kontrolünden geçirdiği belirtildi.
Hachiko'yu hatırlattı
Olay, Japonya'da 1925 yılında Hachiko isimli köpeğin, sahibini öldükten sonra 9 yıl boyunca her gün geldiği metro istasyonunun önünde beklediği hikayeyi akıllara getirdi.
Tayland'daki köpeğe de yaşadığı Korat'a atıfta bulunularak "Koratlı Hachiko" adı verildi.
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