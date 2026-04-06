Tayland\'dan Evden Çalışma Çağrısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

06.04.2026 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Charnvirakul, savaş nedeniyle artan enerji fiyatları için özel sektöre evden çalışma önerdi.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle artan enerji fiyatları sonrası kamu çalışanlarının ardından özel sektörün de evden çalışma düzenlemesini benimsemesi çağrısında bulundu.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Başbakanı Charnvirakul, ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Charnvirakul, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın küresel tedarik riskini artırdığını ve artan fiyatların ötesinde, petrol ithalatının güvence altına alınmasının da zorlaşabileceğini kaydetti.

Enerji tedarikinin daha iyi yönetilmesi, vatandaşlar üzerindeki etkisinin azaltılması ve bu konuda farkındalığın artırılması gerektiğini belirten Charnvirakul, özel sektöre de evden çalışma düzenlemesini benimsemesi çağrısında bulundu.

Charnvirakul ayrıca, özel araç kullanımı yerine toplu taşımanın tercih edilmesi ve daha fazla elektrik tasarrufu yapılmasını tavsiye ederek gerekli görülmesi halinde ek önlemlerin de alınabileceğine işaret etti.

???????Tayland hükümeti, Orta Doğu'daki gerilimin yakıt tedarikinde yarattığı baskının ardından tasarruf amacıyla devlet kurumlarındaki çalışanların evden çalışması kararı almıştı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında artışlara neden olmuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Tayland, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı 17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı
ABD’de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran’ın “tuzak“ kurduğu şüphesi ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın "tuzak" kurduğu şüphesi
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
Hizbullah’ın “İngiliz savaş gemisini hedef aldığı“ iddiası Hizbullah'ın "İngiliz savaş gemisini hedef aldığı" iddiası
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı

19:13
Galatasaray’dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
Galatasaray'dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
18:33
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
18:30
Savaş sürerken Trump’tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
18:08
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
17:52
İran’dan ateşkes teklifine resmi yanıt İşte Tahran’ın ABD’den talepleri
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 19:23:08. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.