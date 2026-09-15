Tayland ile Kamboçya arasında BM deniz sınırı uzlaştırma süreci Singapur'da başladı - Son Dakika
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Tayland ile Kamboçya arasında BM deniz sınırı uzlaştırma süreci Singapur'da başladı

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Tayland ve Kamboçya heyetleri, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü için UNCLOS kapsamındaki zorunlu uzlaştırma sürecinin ilk toplantısı için Singapur'da bir araya geldi.

Tayland ve Kamboçya heyetleri arasında deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü için Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) kapsamında zorunlu uzlaştırma süreci başladı.

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow ve Kamboçyalı mevkidaşı Prak Sokhonn başkanlığındaki iki ülkenin heyetleri, ilk BM uzlaştırma toplantısına katılmak üzere Singapur'a ulaştı.

Heyetler, 16 Eylül'e kadar sürecek zorunlu uzlaştırma süreci kapsamında beş üyeli UNCLOS komisyonuyla bir araya geldi ve açılış konuşmalarını yaptı.

Barışçıl çözüm çağrısında bulunan Sokhonn, bunun her iki ülkenin yararına olacağını, bölgede barış, işbirliği ve refaha da katkı sağlayacağını belirtti.

Sihasak da ülkesinin uluslararası hukuka ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne bağlılığından taviz vermediğini vurguladı.

Tayland hükümeti 5 Mayıs'ta, ortak açık deniz enerji arama çalışmaları için deniz sınırlarının netleştirilmesine yönelik Kamboçya ile yapılan anlaşmayı feshettiğini açıklamıştı.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet da haziran ayında, Tayland ile yaşanan deniz yetki alanı anlaşmazlıkları nedeniyle UNCLOS kapsamında zorunlu uzlaştırma sürecinin başlatılması için resmi bildirimde bulunmuştu.

İki ülkenin hak iddia ettiği bölgede büyük miktarda doğal gaz ve diğer hidrokarbon kaynakları bulunduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Denizcilik, Diplomasi, Kamboçya, Singapur, Tayland, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland ile Kamboçya arasında BM deniz sınırı uzlaştırma süreci Singapur'da başladı - Son Dakika

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