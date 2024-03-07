Tayland\'da 5G Otonom Elektrikli Otobüs Deneme Sürüşü Yapıldı

Malatya'da bir depodan çalınan malzemeleri satan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Malatya'da bir depodan çalınan malzemeleri satan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı. Battalgazi ilçesindeki depodan çalınan musluk, klozet, su saati, yangın vanası, su süzgeci, fıskiye takımı ve lavabo bataryalarıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda zanlılar yakalandı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Çalıntı malzemeler ise satın alan kişinin iş yerinde ele geçirilerek sahibine teslim edildi.