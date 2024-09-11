Tayland'da Sel ve Heyelan: 4 Ölü, Yüzlerce Mahsur

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Tayland'ın kuzeyini etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda 4 kişi öldü, yüzlerce kişi mahsur kaldı.

Bangkok Post'un haberine göre, ülkenin kuzeyindeki yerleşim yerlerini basan seller ve bölgede etkili olan heyelanlar Chiang Mai ve Chiang Rai eyaletlerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Afet Önleme ve Azaltma Dairesi, seller nedeniyle yüzlerce kişinin mahsur kaldığını ve heyelanlarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yağışların devam etmesi beklenirken meteoroloji yetkilileri Bangkok dahil olmak üzere 48 kent için 18 Eylül'e kadar şiddetli yağmur ve sel uyarısı yaptı. Yetkililer, kuzeydeki eyaletlerde çok sayıda yolun da sel ve heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandığını ifade etti.

Ayrıca, sellerden etkilenen bölgelere sevk edilmesi için acil yardım ve arama kurtarma ekiplerinin seferber edildiği bildirildi.