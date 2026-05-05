Tayland, Kamboçya ile Sınır Anlaşmasını Feshetti

Tayland hükümeti, ortak açık deniz enerji arama çalışmaları için deniz sınırlarının netleştirilmesine yönelik Kamboçya ile yapılan anlaşmayı feshettiğini açıkladı.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland kabinesi, Kamboçya ile deniz sınırlarının netleştirilmesine yönelik yapılan 25 yıllık anlaşmayı feshetti.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Anlaşmanın iptal edilmesi Kamboçya ile yaşanan sınır anlaşmazlığıyla ilgili değil, benim politikamın bir parçasıdır. 25 yıl geçti ve hiçbir ilerleme kaydedilmedi." ifadelerini kullandı.

Kamboçya hükümeti, Tayland'ın anlaşmadan çekilmesinin ardından, Tayland ile ihtilaflı deniz sınırları konusunda Birleşmiş Milletler'in (BM) müdahalesini talep edeceğini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn, Tayland'ın bu kararına ilişkin ülkesinin "üzüntüsünü" dile getirerek, Kamboçya'nın "BM Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) kapsamında zorunlu uzlaşma mekanizmasını başlatmaktan başka seçeneği olmadığını" vurguladı.

Tayland ve Kamboçya, 2000 ve 2001 yıllarında, ihtilaflı kara ve deniz sınır sorunlarını çözmek için müzakerelerin yönünü belirlemek üzere, halk arasında MoU 43 ve 44 olarak bilinen belgeleri imzalamıştı.