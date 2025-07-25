Tayland, Malezya'nın Ateşkes Önerisini Prensipte Kabul Etti - Son Dakika
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Tayland, Malezya'nın Ateşkes Önerisini Prensipte Kabul Etti

25.07.2025 19:14
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Tayland hükümeti, Malezya'nın önerdiği ateşkesi kabul ettiklerini ve durumu değerlendireceklerini belirtti.

Tayland hükümeti, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in önerdiği ateşkesi prensipte kabul ettiklerini ve bunu değerlendireceklerini açıkladı.

Tayland Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, "Tayland hükümeti, Tayland'ın prensipte tamamen kabul ettiği ve değerlendireceği ateşkes önerisi için Başbakan Enver İbrahim'e teşekkürlerini sunar." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Kamboçya'nın gün boyu sınır bölgesinde saldırılarını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Herhangi bir ateşkes, sahadaki koşullara uygun olmalıdır." görüşü paylaşıldı.

Kamboçya'nın eylemlerinin "iyi niyetten yoksun" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Tayland hükümetinin bağımsızlığını ve halkını sonuna kadar koruma sorumluluğu vardır." ifadesine yer verildi.

Malezya, ateşkesin uygulanması için zaman gerektiğini açıkladı

Öte yandan Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 2025 Uyuşturucuyla Mücadele Günü kutlamasında yaptığı konuşmada söz konusu ateşkese değindi.

Enver İbrahim, her iki tarafın da askerlerini sınır bölgesinden çekmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin söz konusu ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında dün çıkan çatışmalarda, şu ana kadar Kamboçya'da 1, Tayland'da 14 kişi yaşamını yitirdi. Her iki ülke de bölgeden binlerce kişiyi tahliye ettiğini duyurdu.

Taraflar, ilk ateşi açmakla birbirini suçluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Enver İbrahim, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Kamboçya, Malezya, Tayland, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland, Malezya'nın Ateşkes Önerisini Prensipte Kabul Etti - Son Dakika

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