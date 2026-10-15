Tayland ve İsviçre, EFTA anlaşması hazırlıklarını Bangkok'ta hızlandıracak - Son Dakika
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Tayland ve İsviçre, EFTA anlaşması hazırlıklarını Bangkok'ta hızlandıracak

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Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile İsviçre Başkanı Guy Parmelin, Bangkok'ta görüşerek Tayland-EFTA ticaret anlaşması hazırlıklarının hızlandırılmasında mutabık kaldı. Liderler ayrıca yatırım, bilim, inovasyon ve iklim işbirliğini genişletme konusunda anlaştı.

Tayland ve İsviçre, Tayland ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) arasındaki serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesine yönelik hazırlıkların hızlandırılması konusunda mutabık kaldı.

Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ile başkent Bangkok'ta bir araya geldi.

Görüşmede, taraflar, Tayland ile EFTA arasında serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesine yönelik hazırlıkların hızlandırılması konusunda anlaştı.

İleri imalat, tıp teknolojileri, gıda inovasyonu ve yeşil teknoloji gibi sektörlere yatırımların teşvik edilmesi konusunda hemfikir olan taraflar, bilim ve inovasyon alanlarındaki işbirliğinin genişletilmesi ve Paris Anlaşması kapsamında iklim çalışmalarının sürdürülmesi konusunda da mutabık kaldı.

İki lider, çevrim içi dolandırıcılık şebekeleriyle mücadele ve yasa dışı finansal akışların önlenmesi başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Anutin, Tayland ile İsviçre arasındaki diplomatik ilişkilerin 95. yılına denk gelen ziyaretin özel önem taşıdığını belirterek Parmelin'in 22 yıl aradan sonra Tayland'a resmi ziyarette bulunan ilk İsviçre lideri olduğunun altını çizdi.

Görüşmelerin yapıcı geçtiğini ifade eden Anutin, İsviçre'nin 2025'te Tayland'ın Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu ve 2026'nın ilk 9 ayında da bu konumunu koruduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
UluslararasıDiplomasiBangkokİsviçreTaylandEkonomiGüncelBilimDünyaSon Dakika

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