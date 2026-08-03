Tayvan-ABD İşbirliği Yakınlaşıyor - Son Dakika
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Tayvan-ABD İşbirliği Yakınlaşıyor

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Tayvan Savunma Bakanı Koo, ABD ile işbirliğinin beklenenden daha yakın olduğunu belirtti.

Tayvan Savunma Bakanı Wellington Koo Li-hsiung, Tayvan Adası'nın ABD ile işbirliğinin "birçok insanın hayal ettiğinden çok daha yakın olabileceğini" söyledi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Bakan Koo, basına verdiği mülakatta ABD Hint-Pasifik Komutanlığının (INDOPACOM) Tayvan Adası'nın savunma kapasitesini çeşitli alanlarda güçlendirmesine yardımcı olduğunu belirtti.

ABD'nin Hint-Pasifik stratejisinin "ortak savunma ve ortak sorumluluğu" vurguladığını kaydeden Koo, Tayvan'ın ABD ile işbirliğinin "birçok insanın hayal ettiğinden çok daha yakın olabileceğini" dile getirdi.

Ülkelerin savunma harcamalarını artırmaları ve savunma kapasitelerini güçlendirmeleri gerektiğini ifade eden Koo, "Tayvan Boğazı'nda statükoyu zorla değiştirme yönündeki tek taraflı teşebbüslere karşı ortak caydırıcılık" oluşturmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Tayvan Adası

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Çin, Tayvan'ın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkarken, Tayvan hükümetinin kendisini tanıyan ülkelerle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Savunma, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan-ABD İşbirliği Yakınlaşıyor - Son Dakika

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