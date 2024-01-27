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Tayvan'ın çevresinde Çin'e ait 33 askeri hava aracı ve 6 savaş gemisi tespit edildi - Son Dakika
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Tayvan'ın çevresinde Çin'e ait 33 askeri hava aracı ve 6 savaş gemisi tespit edildi

Tayvan Savunma Bakanlığı, Tayvan Boğazı'nda Çin'e ait 33 askeri hava aracı ve 6 savaş gemisinin tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca, Çin'e ait 2 yüksek irtifa balonunun da Tayvan Boğazı'ndaki itibari orta çizginin ötesine geçtiği belirtildi. Bu olaylar, ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişinin ardından gerçekleşti.

Tayvan\'ın çevresinde Çin\'e ait 33 askeri hava aracı ve 6 savaş gemisi tespit edildi
27.01.2024 - 15:01,
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Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 33 askeri hava aracı ve 6 savaş gemisinin tespit edildiği bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamada, 33 askeri hava aracından 13'ünün, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını aştığı, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, 33 hava aracı ve 6 gemi dışında askeri amaçlı olup olmadığı bilinmeyen Çin'e ait 2 yüksek irtifa balonunun da Tayvan Boğazı'ndaki itibari orta çizginin ötesine geçtiği kaydedildi.

Uçuşlar ve gemi devriyelerinin, ABD donanmasına ait USS John Finn muhribinin 25 Ocak'ta Tayvan Boğazı'ndan geçişinin ardından yapılması dikkati çekti.

Geçiş, ABD savaş gemilerinin, bu yıl Tayvan Boğazı'ndaki ilk seyir faaliyeti olmuştu.

Tayvan Adası'nı topraklarının parçası ve Tayvan Boğazı'nı kara suları olarak gören Çin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, iki ülke arasında gerginliğe sebep oluyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tayvan'ın çevresinde Çin'e ait 33 askeri hava aracı ve 6 savaş gemisi tespit edildi - Son Dakika
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