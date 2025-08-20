Tayvan Çevresinde Çin Askeri Faaliyetleri Artıyor - Son Dakika
Tayvan Çevresinde Çin Askeri Faaliyetleri Artıyor

20.08.2025 11:46
Tayvan'da, Çin'e ait 21 askeri hava aracı ve 7 gemi tespit edildi. Tayvan durumu izliyor.

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 21 askeri hava aracı ve 7 geminin tespit edildiği bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, dün akşamdan bugün sabah saatlerine dek Tayvan Adası'nın çevresinde 21 askeri hava aracının uçuşunun gözlendiği duyuruldu.

Açıklamada, hava araçlarından 17'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın güneybatısında uçtuğu belirtildi.

Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 7 savaş gemisinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve yanıt verdiği kaydedildi.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

Kaynak: AA

