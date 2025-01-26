Tayvan'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tayvan'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem

Tayvan'ın Taynan ilinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, hasar gören evler ve yaralılar var.

26.01.2025 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayvan'da ülkenin güneybatısındaki Taynan ilinde sabah saatlerinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Taynan il merkezinin 41,3 kilometre kuzeydoğusundaki Nanşi ilçesi olan deprem, yerin 8,1 kilometre derinliğinde kaydedildi.

5,7 büyüklüğündeki depremin, 21 Ocak'ta komşu Çiayi ilinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntılarından olduğu belirtildi.

Çiayi'deki depremin ardından bugüne dek 3 ila 3,9 büyüklüğünde 73, 4'ten büyük 40 artçı sarsıntı tespit edildi.

CWA, bölgede gelecek hafta 5 veya daha büyük artçı meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle Nanşi ilçesinde 1600'den fazla ev hasar görürken 84 kişi afet için kurulan barınaklara sığındı. Yerel yönetimin evleri hasar görenlere geçici konut kiralamak üzere maddi yardım yapacağı belirtildi.

Çiayi ilinde ise bazı evlerin hasar gördüğü, yaralılar ve hastaneye kaldırılanlar olduğu kaydedildi.

Deprem nedeniyle Taynan ve Çiayi'den kuzeydeki şehirlere giden iki hızlı tren hattında seferler bir süre durduruldu. Riskli bölgelerde hasar analizleri yapılırken trenler daha yavaş hızlarda seferlere devam etti.

Taiynan ilinde dün akşam saatlerinde de merkez üssü il merkezinin 43,9 kilometre kuzeydoğusundaki Dongşan ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Çiayi ili ise 21 Ocak'ta 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, maddi hasara yol açan depremde 26 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Deprem, Tayvan, Ulaşım, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
07:32 İrfan Can’dan “Göztepe’ye karşı ne hissediyorsun“ sorusuna olay cevap İrfan Can'dan "Göztepe'ye karşı ne hissediyorsun?" sorusuna olay cevap
07:25 Halit Ergül’in diğer oteli Gazelle Resort SPA’ya gece yarısı operasyonu Halit Ergül'in diğer oteli Gazelle Resort SPA'ya gece yarısı operasyonu
07:03 Türkiye’den Suriye’deki silahlı gruplara mesaj Türkiye'den Suriye'deki silahlı gruplara mesaj
06:39 Trump’tan tüm dış yardımları durdurma kararı Trump'tan tüm dış yardımları durdurma kararı
05:52 E-5’te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti E-5'te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 18:36:41. #1.11#
SON DAKİKA: Tayvan'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.