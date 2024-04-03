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Tayvan'ın doğusunda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Tayvan'ın doğusunda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Hualien kentinin 18 kilometre güneyinde bulunuyor. Sarsıntı sonucunda bazı binaların yıkıldığı bildirildi. Deprem sonrasında tsunami uyarıları yapıldı.

03.04.2024 04:27  Güncelleme: 04:30
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Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.

34,8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı nedeniyle bölgedeki bazı binaların yıkıldığı bildirildi.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), depremin ardından Ada'nın kuzey bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) da ülkenin güneybatısındaki Okinawa ve Miyakojima adaları için 3 metre yüksekliğe erişebilecek tsunami uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tayvan'ın doğusunda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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