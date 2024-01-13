Tayvan\'da Başkanlık Seçimini DPP Adayı Kazanıyor

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da yapılan başkanlık seçiminde erken sonuçlar, iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) adayı, görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te'nin zaferine işaret ediyor.

Seçimde oy sayım işlemleri sürerken, Lai'nin en yakın rakibi, ana muhalefetteki Milliyetçi Partinin (Koumintang/KMT) adayı Yeni Taipei Belediye Başkanı Hou Yu-ih, destekçilerine yaptığı konuşmada, yenilgiyi kabul ederek rakibini kutladı.

Merkezi Seçim Komisyonunun bildirdiği kesin olmayan sonuçlara göre, sandıkların yüzde 93'ünün sayıldığı seçimde, oyların yüzde 40'ını kazanan Lai, ipi göğüslemeye yakın görünüyor.

KMT'nin adayı Hou, oyların yüzde 33'ünü alırken, Tayvan Halk Partisi (TPP) adayı Ko Wen-je yüzde 26 ile onu takip ediyor.

Seçimin bu şekilde sonuçlanması halinde Lai, DPP'yi iktidardaki üçüncü dönemine taşırken, Ada'nın gelecek 4 yıldaki lideri olacak.

Seçimde "DPP'nin başkan yardımcısı adayı" olarak Lai ile aynı pusulada yer alan Tayvan'ın eski Washington temsilcisi Hsiao Bi-khim de bu görevi üstlenecek.

DPP iktidarında 2016'dan bu yana, iki dönemdir Ada'nın lideri Tsai Ing-wen, görev süresi dolduğundan bu seçimde aday olmamıştı.

Ada'nın yeni seçilecek lideri ve yardımcısı, Tsai'nin görev süresinin dolacağı 20 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlayacak.