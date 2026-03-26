Tayvan'da Ko Wen-je'ye 17 Yıl Hapis Cezası
Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Taipei Belediye Başkanı Ko Wen-je, rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla 17 yıl hapis cezası aldı.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da, eski Taipei Belediye Başkanı Ko Wen-je'ye, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandığı davada 17 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, 2014-2022 yıllarında iki dönem Taipei Belediye Başkanlığı yapan Ko'nun, bir gayrimenkul projesinin kat-alan oranının artırılması karşılığında Core Pasific Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sheen Ching-jing'den 17,1 milyon Tayvan doları (530 bin ABD doları) rüşvet aldığına hükmetti.

Öte yandan Ko'nun 2019'da kurduğu Tayvan Halk Partisi (TPP) için siyasi bağışlarda 68 milyon Tayvan dolarını (2,13 milyon dolar) parti ile bağlantılı bir şirket üzerinden zimmetine geçirmekle, 2024 seçimleri için yürüttüğü başkanlık kampanyasını sosyal sigorta fonuna aktarılan 8,27 milyon Tayvan dolarını (270 bin ABD doları) ise usulsüz kullanmakla suçlandı.

Mahkeme, 66 yaşındaki Ko'ya 17 yıl hapis ve 6 yıl kamu görevinden men cezası verdi.

Karar sonrası Ko, Ada'da 2028'de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olamayacak. Tayvan'ın seçim kanununa göre yolsuzluktan hüküm giyen ve 10 yıldan fazla hapis cezası alan kişiler başkan adayı olamıyor.

Ko, hakkındaki suçlamaları kabul etmemiş, yargılamanın "siyasi manipülasyon" olduğu gerekçesiyle dava için ifade vermeyi reddetmişti.

2024 başkanlık seçimlerini 3. sırada tamamlamıştı

Tayvan doğumlu bir doktor ve organ nakli cerrahı olan Ko, 2014 yerel seçimlerinde bağımsız aday olarak Taipei Belediye Başkanlığına seçilmişti. 2018'de belediye başkanlığına ikinci kez seçilen Ko, görev dönemi sona erdikten yeniden aday olmamıştı.

2019 yılında kurduğu TPP ile 2024 başkanlık seçimlerinde aday olan Ko, seçmenlere Tayvan siyasetinde hakim olan Demokratik İlerici Parti (DPP) ve Milliyetçi Parti (Kuomintang) dışında bir "üçüncü yol" mesajıyla oyların yüzde 26,46'sını alarak seçimi 3. sırada tamamlamıştı.

Ağustos 2024'te tutuklanan Ko hakkında, Aralık 2024'te rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla iddianame hazırlanmıştı. Bir yıldan fazla tek kişilik hücrede kimseyle görüştürülmeden tutulan Ko, Eylül 2025'te 70 milyon Tayvan doları (2,19 milyon dolar) kefaletle serbest bırakılmıştı. Bu, Tayvan tarihinde ödenen en yüksek kefalet bedeli olmuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Taipei, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 20:36:07. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.