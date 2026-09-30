Tayvan Savunma Bakanlığı, 21 Çin uçuşundan 15'inin orta çizgiyi geçtiğini bildirdi - Son Dakika
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Tayvan Savunma Bakanlığı, 21 Çin uçuşundan 15'inin orta çizgiyi geçtiğini bildirdi

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Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait savaş uçaklarının bugün sabah saatlerinden itibaren Tayvan çevresinde 21 uçuş yaptığını bildirdi. Uçuşlardan 15'inin Tayvan Boğazı'ndaki orta çizgiyi geçtiği, Tayvan ordusunun durumu izleyip uygun yanıt verdiği belirtildi.

Çin'e ait savaş uçaklarının, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresinde 21 uçuş yaptıkları bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, aralarında J-10, J-11, J-16, JH-7 ve Su-30 savaş jetleri ile KJ-500 erken uyarı ve Y-8 EW elektronik muharebe uçaklarının olduğu askeri hava araçlarının bugün sabah saatlerinden itibaren Tayvan Adası'nın çevresinde 21 uçuş yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, uçuşlardan 15'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, orta, güneybatı bölümlerinde yapıldığı kaydedildi.

Uçuşların, Çin ordusunun "Müşterek Muharebe Hazırlık Devriyesi" kapsamında yapıldığı ifade edilen açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve uygun yanıt verdiği aktarıldı.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiPolitikaGüncelTayvanDünyaSon Dakika

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