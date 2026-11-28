Çin'e ait askeri hava araçlarının, ülkenin egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresinde 33 uçuş yaptığı bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, aralarında savaş jetleri, bombardıman ve destek uçakları ile İHA'ların bulunduğu askeri hava araçlarının dünden bu sabah saatlerine dek Tayvan Adası'nın çevresinde 33 uçuş gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, uçuşlardan 27'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, orta, güneybatı ve doğu bölümlerinde yapıldığı ifade edildi.

Çin'e ait 8 savaş gemisi ile 4 resmi geminin de Ada çevresinde seyrettiği bilgisi verilen açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve devriye uçakları, savaş gemileri ve kıyı füze sistemlerini devreye sokarak yanıt verdiği kaydedildi.

Bakanlık dün yaptığı açıklamada, uçuşların Çin'in Batı Pasifik'te müşterek hava-deniz talimi ve uzun mesafe uçuş eğitimi kapsamında yapıldığının değerlendirildiğini aktarmıştı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor. Tayvan'ın da buna karşılık askeri harcamalarını artırdığı, ABD'den satın aldığı yeni silah sistemleriyle savunma kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı gözleniyor.