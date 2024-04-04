Tayvan'ın eski lideri Ma Ying-jeou, Çin ziyaretinde ortak kültürel kökleri hatırlattı

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Tayvan'a 2008-2016 döneminde liderlik yapan Ma Ying-jeou, Çin ana karasına yaptığı ziyarette, Çinli ve Tayvanlı gençlere "ortak kültürel kökleri unutmama" çağrısında bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ma, beraberinde 20 Tayvanlı üniversite öğrencisiyle ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde Çinlilerin mitolojik atası kabul edilen Sarı İmparator'un anıt mezarına ziyarette bulundu.

Ma, Çin'de "Mezar Süpürme Günü" olarak bilinen, Çinlilerin aile büyüklerini ve atalarını andığı Çingming Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende anıta çelenk bıraktı.

Ma Ying-jeou, yaptığı konuşmada, atalara saygının "Çin kültürünün temel değeri ve "Tayvan halkının erdemlerden biri" olduğunu belirterek, "Bu nadir fırsat sayesinde Tayvanlı gençler Çin kültürü ve ulusunun köklerini hatırlayacak, Sarı İmparator'un ardılları olmanın gururunu yeniden duyacak." dedi.

Ma, konuşmasında Çin ile Tayvan'ın birleşmesinden söz etmese de eyalet yetkililerinin hazırladığı resmi anma konuşmasında "Tayvan Boğazı'nın iki yakasının yeniden bir araya gelmesinin tarihsel zorunluluk olduğu" ifadesine yer verildi.

Eski liderin vakfı tarafından organize edilen ziyaret, resmi nitelik taşımasa da Pekin yönetiminin "ayrılıkçı" olarak gördüğü, Tayvan'ın yeni seçilen lideri Lai Ching-te'nin mayısta göreve başlaması öncesine denk geldiğinden, mesajları bakımından merak uyandırıyor.

Devlet Başkanı Şi ile görüşebilir

Ma ve beraberindekiler, 1 Nisan'da başlayan ziyaretin ilk durağında ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletindeki temaslarda bulunmuştu. 7 Nisan'a kadar Şaanşi'de kalacak olan grup gelecek hafta başkent Pekin'i ziyaret edecek.

Ma'nın Pekin'deki temaları sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceği iddia ediliyor. Görüşme henüz iki tarafça da doğrulanmadı.

Tayvan heyetinin ziyareti, 11 Nisan'a kadar sürecek.

Bu arada Tayvan'da 2016-2020 döneminde Taipei Belediye Başkanlığı yapan Hau Lung-pin'in de gelecek hafta Çin'i ziyaret edeceği, Hınan eyaletinin merkezi Cıngcou'da Sarı İmparator onuruna düzenlenen bir başka törene katılacağı bildirildi.

Ma'nın iktidarı, yakınlaşma dönemi olmuştu

2008-2016 döneminde Tayvan'ın lideri olan Ma'nın iktidarda olduğu dönem, Çin-Tayvan ilişkilerinde yakınlaşmaya sahne olmuştu.

Ma, Şi Cinping ile 2015'te Singapur'da görüşerek iç savaşın ardından Pekin ve Taipei arasında lider düzeyindeki ilk buluşmayı gerçekleştirmişti.

Eski Tayvan lideri, geçen yıl 27 Mart-7 Nisan'da bir grup Tayvanlı öğrenciyle Çin'e benzer bir ziyaret yapmıştı. Bu, eski bir Tayvan liderinin Çin anakarasına yaptığı ilk ziyaret olmuştu.

Milliyetçi Partinin (Koumintag) eski Genel Başkanı Ma, 2016 seçimlerinin ardından iktidarı Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) lideri Tsai Ing-wen'e devretmişti.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor.

Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık halen devam ediyor.