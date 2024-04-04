Tayvan'ın eski lideri Ma Ying-jeou, Çin ziyaretinde ortak kültürel kökleri hatırlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tayvan'ın eski lideri Ma Ying-jeou, Çin ziyaretinde ortak kültürel kökleri hatırlattı

Tayvan'a 2008-2016 döneminde liderlik yapan Ma Ying-jeou, Çin ziyaretinde Çinli ve Tayvanlı gençlere ortak kültürel kökleri unutmama çağrısında bulundu. Ma, Sarı İmparator'un anıt mezarını ziyaret ederek Çin kültürünün temel değeri olan atalara saygının önemini vurguladı. Ziyaret, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlaması öncesine denk gelmesi nedeniyle dikkat çekiyor.

04.04.2024 21:57  Güncelleme: 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayvan'a 2008-2016 döneminde liderlik yapan Ma Ying-jeou, Çin ana karasına yaptığı ziyarette, Çinli ve Tayvanlı gençlere "ortak kültürel kökleri unutmama" çağrısında bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ma, beraberinde 20 Tayvanlı üniversite öğrencisiyle ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde Çinlilerin mitolojik atası kabul edilen Sarı İmparator'un anıt mezarına ziyarette bulundu.

Ma, Çin'de "Mezar Süpürme Günü" olarak bilinen, Çinlilerin aile büyüklerini ve atalarını andığı Çingming Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende anıta çelenk bıraktı.

Ma Ying-jeou, yaptığı konuşmada, atalara saygının "Çin kültürünün temel değeri ve "Tayvan halkının erdemlerden biri" olduğunu belirterek, "Bu nadir fırsat sayesinde Tayvanlı gençler Çin kültürü ve ulusunun köklerini hatırlayacak, Sarı İmparator'un ardılları olmanın gururunu yeniden duyacak." dedi.

Ma, konuşmasında Çin ile Tayvan'ın birleşmesinden söz etmese de eyalet yetkililerinin hazırladığı resmi anma konuşmasında "Tayvan Boğazı'nın iki yakasının yeniden bir araya gelmesinin tarihsel zorunluluk olduğu" ifadesine yer verildi.

Eski liderin vakfı tarafından organize edilen ziyaret, resmi nitelik taşımasa da Pekin yönetiminin "ayrılıkçı" olarak gördüğü, Tayvan'ın yeni seçilen lideri Lai Ching-te'nin mayısta göreve başlaması öncesine denk geldiğinden, mesajları bakımından merak uyandırıyor.

Devlet Başkanı Şi ile görüşebilir

Ma ve beraberindekiler, 1 Nisan'da başlayan ziyaretin ilk durağında ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletindeki temaslarda bulunmuştu. 7 Nisan'a kadar Şaanşi'de kalacak olan grup gelecek hafta başkent Pekin'i ziyaret edecek.

Ma'nın Pekin'deki temaları sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceği iddia ediliyor. Görüşme henüz iki tarafça da doğrulanmadı.

Tayvan heyetinin ziyareti, 11 Nisan'a kadar sürecek.

Bu arada Tayvan'da 2016-2020 döneminde Taipei Belediye Başkanlığı yapan Hau Lung-pin'in de gelecek hafta Çin'i ziyaret edeceği, Hınan eyaletinin merkezi Cıngcou'da Sarı İmparator onuruna düzenlenen bir başka törene katılacağı bildirildi.

Ma'nın iktidarı, yakınlaşma dönemi olmuştu

2008-2016 döneminde Tayvan'ın lideri olan Ma'nın iktidarda olduğu dönem, Çin-Tayvan ilişkilerinde yakınlaşmaya sahne olmuştu.

Ma, Şi Cinping ile 2015'te Singapur'da görüşerek iç savaşın ardından Pekin ve Taipei arasında lider düzeyindeki ilk buluşmayı gerçekleştirmişti.

Eski Tayvan lideri, geçen yıl 27 Mart-7 Nisan'da bir grup Tayvanlı öğrenciyle Çin'e benzer bir ziyaret yapmıştı. Bu, eski bir Tayvan liderinin Çin anakarasına yaptığı ilk ziyaret olmuştu.

Milliyetçi Partinin (Koumintag) eski Genel Başkanı Ma, 2016 seçimlerinin ardından iktidarı Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) lideri Tsai Ing-wen'e devretmişti.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor.

Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık halen devam ediyor.

Kaynak: AA

Tayvan, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan'ın eski lideri Ma Ying-jeou, Çin ziyaretinde ortak kültürel kökleri hatırlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • 2024 Renault Captur Modeli Dünya Lansmanıyla Tanıtıldı
    23:09 2024 Renault Captur Modeli Dünya Lansmanıyla Tanıtıldı

    Renault Captur, makyajlı versiyonuyla güncellendi. Yeni teknolojik donanımlar, geniş iç mekan ve çift renkli gövde gibi özellikler sunan araç, beş farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Yeni Captur, daha zarif ve sportif bir görünüm sunarken, iç mekanı da modernize ediyor. Ayrıca, sürüş modları ve yeni nesil sürüş yardımcılarıyla güvenlik ve konfor da artırılmış durumda.

  • Bilişim Vadisi Mobilite Hızlandırma Programı Başvuruları Başladı
    23:09 Bilişim Vadisi Mobilite Hızlandırma Programı Başvuruları Başladı

    Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi tarafından düzenlenen Mobilite Hızlandırma Programı'na başvurular başladı. Mobilite odağında iş fikri olan girişimlerin başvuru yapabileceği programa son başvuru tarihi 12 Nisan 2024. Program kapsamında girişimcilere iş birliği fırsatı, yatırım fonlarından öncelikli yararlanma, mentörlük ve eğitim imkanları sunulacak.

  • Zonguldak'ta 3 katlı evde çıkan yangın sonucu 3 kişi hastaneye kaldırıldı
    23:05 Zonguldak'ta 3 katlı evde çıkan yangın sonucu 3 kişi hastaneye kaldırıldı

    Zonguldak'ın Kardeşler köyü Baraj Mahallesi'nde İsmail U'ya ait 3 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda dumandan etkilenen ev sahibi İsmail U. ile eşi Nermin ve oğlu Ömer U, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

  • Türkiye Kadın Buz Hokeyi Takımı Kuzey Kore'ye 7-1 mağlup oldu
    23:03 Türkiye Kadın Buz Hokeyi Takımı Kuzey Kore'ye 7-1 mağlup oldu

    A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu üçüncü maçında Kuzey Kore'ye 7-1 mağlup oldu. İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen maçta Kuzey Kore, ilk devreyi 4-1 önde tamamladı ve ikinci devrede skoru 7-1 yaparak galip geldi. Türkiye'nin gruptaki dördüncü maçı ise yarın Yeni Zelanda ile oynanacak.

  • Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı
    23:00 Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı

    Samsun'un İlkadım ilçesinde Zafer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Burak Ç. isimli bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı ve yaralandı. Yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre'ye hazır
    22:59 A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre'ye hazır

    2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ilk maçında yarın İsviçre ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre müsabakanın oynanacağı Letzigrund Stadı'ndaki antrenman, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirildi. Milliler, dinamik ısınmanın ardından duran top, hücum ve savunma ağırlıklı taktik idman yaptı. İsviçre-Türkiye mücadelesi, yarın TSİ 20.00'de oynanacak. Milliler, maçtan sonra 6 Nisan Cumartesi günü Türkiye'ye dönecek. 7 Nisan'da saat 17.00'de Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, 8 Nisan'da saat 19.00'da Pendik Stadı'nda hazırlıklarına devam edecek milliler, gruptaki ikinci maçında 9 Nisan Salı günü saat 20.00'de Pendik Stadı'nda Macaristan'la karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Macaristan mücadelesini ücretsiz olarak izleyebilecek. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Kaleci: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Fatma Şahin (Beylerbeyi), Gamzenur Yaman (Galatasaray Petrol Ofisi) Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Didem Karagenç (Beşiktaş JK United Payment), Gülbin Hız, Yaşam Göksu, İlayda Civelek (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Büşra Kuru (Sand 1946), Dilara Deli (Charleroi), Narin Yakut (Wulfz Fatih Karagümrük) Orta saha: Ebru Topçu, Eda Karataş, Emine Ecem Esen (Galatasaray Petrol Ofisi), Derya Arhan (Beylerbeyi), Meryem Cennet Çal, Busem Şeker, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Birgül Sadıkoğlu (Tenerife), Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment) Forvet: Arzu Karabulut (Galatasaray Petrol Ofisi), Miray Cin (Duisburg), Yağmur Uraz (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

  • Emirhan İlkhan, Beşiktaş maçında attığı golle Süper Lig'de 2. golünü kaydetti
    22:57 Emirhan İlkhan, Beşiktaş maçında attığı golle Süper Lig'de 2. golünü kaydetti

    Başakşehir forması giyen Emirhan İlkhan, Beşiktaş mücadelesinin son dakikalarında attığı golle Süper Lig'de 2. golünü kaydetti. İlkhan, attığı bu golle Süper Lig'de 2. kez gol sevinci yaşadı.


21:54 AK Parti’nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa’da seçimi CHP kazandı AK Parti'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP kazandı
21:25 Son saldırı bardağı taşırdı Biden, İsrail’e yardım için Netanyahu’ya şart koştu Son saldırı bardağı taşırdı! Biden, İsrail'e yardım için Netanyahu'ya şart koştu
20:38 9 günlük bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak 9 günlük bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
20:07 CHP’nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan’da seçimlerin yenilenmesi kararı CHP'nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan'da seçimlerin yenilenmesi kararı
18:43 Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Momika, kaçtığı Norveç’te tutuklandı Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Momika, kaçtığı Norveç'te tutuklandı
23:05 Çağdaş Atan’dan çok konuşulacak maç sonu yorumu: Beraberliğe sevinmedim Çağdaş Atan'dan çok konuşulacak maç sonu yorumu: Beraberliğe sevinmedim
22:22 Kara Kartal son anda yıkıldı Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Kara Kartal son anda yıkıldı! Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:54 Beşiktaş’ta şok sakatlık Takımın yıldızı maça devam edemedi Beşiktaş'ta şok sakatlık! Takımın yıldızı maça devam edemedi
19:18 AK Parti’den Özlem Zengin’in görevden alındığı iddialarına yalanlama: Görevinin başında AK Parti'den Özlem Zengin'in görevden alındığı iddialarına yalanlama: Görevinin başında
18:31 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’un Van’daki mazbata krizine yönelik sözlerine en sert tepki AK Parti içinden geldi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'un Van'daki mazbata krizine yönelik sözlerine en sert tepki AK Parti içinden geldi
17:46 Cezaevi firarisi, eşini öldürmek için gittiği evde polisi görünce kendini vurdu Cezaevi firarisi, eşini öldürmek için gittiği evde polisi görünce kendini vurdu
17:21 Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli’nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli'nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira
17:04 Kanarya’dan bir rekor daha Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti Kanarya'dan bir rekor daha! Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 23:10:18. #1.13#
SON DAKİKA: Tayvan'ın eski lideri Ma Ying-jeou, Çin ziyaretinde ortak kültürel kökleri hatırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement