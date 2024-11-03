Tayvanlı Gönüllü Asker Ukrayna'da Öldü

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Tayvanlı gönüllü askerin Ukrayna'daki Rus kuvvetlerine karşı savaşırken öldüğü bildirildi.

CNA'nın haberine göre, Tayvan Dışişleri Bakanlığı, yabancı uyruklu gönüllü askerlerden oluşan Ukrayna Uluslararası Savunma Lejyonunun, Tayvanlı askerin öldüğünü doğruladığını açıkladı.

Adının Wu Chung-ta olduğu belirtilen 44 yaşındaki askerin, Luhansk bölgesindeki Rus bombardımanında hayatını kaybettiği aktarıldı.

Wu'nun daha önce Tayvan ordusunun Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yaptığı kaydedildi.

Wu, Ukrayna'daki savaşta öldüğü bildirilen ikinci Tayvanlı asker oldu. Daha önce de Tseng Sheng-kuang adlı 25 yaşındaki Tayvanlı askerin Kasım 2022'de çatışmada hayatını kaybettiği bildirilmişti.