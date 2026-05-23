TBB Başkanı Sağkan'dan CHP'ye Ziyaret - Son Dakika
23.05.2026 21:37
TBB Başkanı Erinç Sağkan, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyet, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından Özel ve Sağkan ortak basın açıklaması yaptı.

Özel, TBB Başkanı Sağkan ve yöneticilerinin kendilerine dayanışma ziyaretinde bulunduğunu belirtti.

"Bu yaşadığımız hukuksuz süreç başladığı andan itibaren 60'ın üzerinde baronun bir ortak açıklamada birleşmeleri ve Türkiye Barolar Birliği'nin yaptığı değerlendirmeler çok kıymetliydi." ifadelerini kullanan Özel, bu ziyaretin kendileri için anlamlı olduğunu vurgulayarak, teşekkürlerini iletti.

Sağkan ise bu dayanışma ziyaretini önemsediklerini belirterek, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün yanında olacaklarını ifade etmek üzere geldiklerini söyledi.

Açıklamaların ardından Özel, Sağkan ve beraberindekileri uğurladı. Özel, parti binasına döndüğü sırada burada bekleyen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Özel, TTB Merkez Konseyi Başkanı Azap ile de görüştü

CHP'den yapılan açıklamada Özel'e Sağkan ile görüşmesi öncesinde, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap'ın destek ve dayanışma ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Azap ve beraberindeki heyet ile görüşmenin Özel'in CHP Genel Merkezindeki makamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
