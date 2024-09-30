TBB Başkanı Sağkan Hakkari\'de Ziyaretlerde Bulundu

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

Kente gelen Sağkan, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy ile Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil'i ziyaret etti.

Ardından Hakkari Barosu'nda avukatlarla bir araya gelen Sağkan, yaptığı açıklamada, Hakkari Barosu'nun yeni hizmet alanını görebilmek ve ihtiyaçlarını konuşabilmek kente geldiğini söyledi.

Ziyarette baronun fiziki bir alana ihtiyaç duyduğunu gördüklerini belirten Sağkan, "Başkanımız bu konuda uzun sürede çalıştı ve bize farklı alternatifler surdu. Biz de TBB'nin bu anlamdaki faaliyetlerini, bütçesel durumunu göz önünde bulundurarak buraya faydalı olabilecek bir hizmet alanının satın alımını gerçekleştirdik. Süreç hızlı bir şekilde ilerliyor. Önümüzdeki ay açılışını yapmak üzere meslektaşlarımızla burada bir arada bulunacağız." dedi.

Sağkan'a ziyaretlerinde Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.