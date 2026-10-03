TBB Başkanı Sağkan, Kartalkaya yangını ailelerinin adalet nöbetini ziyaret etti

(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Anıtpark'taki "78 Can İçin Adalet Nöbeti"nin 2. gününde aileleri ziyaret etti. Sağkan, ilgili bakanlıkların kamu görevlileri hakkında henüz iddianame düzenlenmediğine dikkat çekerek, "Tüm sorumluların eksiksiz olarak cezalandırılması gerekiyor" dedi.

Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden ailelerin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi" talebiyle Ankara Anıtpark'ta başlattıkları "78 Can İçin Adalet Nöbeti", 2. gününde devam ediyor.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve TBB Genel Sekreteri Ahmet Erdem Ekmekçi, aileleri ziyaret etti.

Ailelere desteklerini ifade eden Sağkan, burada yaptığı açıklamada, Kartalkaya'da yaşamını yitirenlerin yakınlarının temmuz ayında gerçekleştirdikleri adalet yürüyüşünün ardından bugün de adalet nöbeti tutmak durumunda kaldıklarını belirterek, "Bizim toplum olarak ve yargı sisteminin bileşenleri olarak bu ailelere bir borcumuz var. Onlara en azından adaletin tesis edildiğini hissettirmemiz gerekiyor" dedi.

İlk derece mahkemesi ve istinaf tarafından bir kısım sorumlular hakkında verilen kararların kamu vicdanını tatmin ettiğini belirten Sağkan, bu kararların Yargıtay aşamasında da onanmasının TBB olarak takipçisi olacaklarını söyledi.

Erinç Sağkan, ilgili bakanlıkların kamu görevlileri hakkında henüz iddianame düzenlenmediğine dikkat çekerek, "Tüm sorumluların eksiksiz olarak cezalandırılması gerekiyor" diye konuştu.

Ailelerin yalnızca kaybettikleri yakınları için değil, benzer acıların bir daha yaşanmaması için de adalet talebinde bulunduğunu vurgulayan Sağkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilgili kamu görevlileri yönünden kovuşturma aşamasına bir an önce geçilmesi gerektiğini belirtti.

Sağkan, "Türkiye Barolar Birliği ve 81 ilin baroları olarak bundan sonraki aşamada da Kartalkaya'da canları yanan, evlatlarını, ailelerini kaybeden tüm ailelerin yanında olduğumuzu ve bu aşamadan sonra da etkin şekilde süreci takip edeceğimizi tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.