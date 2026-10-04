Murat Kekilli Niğde'de sahne aldı! Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi - Son Dakika
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Murat Kekilli Niğde'de sahne aldı! Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi

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Murat Kekilli Niğde\'de sahne aldı! Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi
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Şarkıcı Murat Kekilli, Niğde'de düzenlenen 6. Gastronomi Festivali kapsamında Niğde Valiliğinin yanında kurulan festival alanında sahne aldı. Kekilli'nin sevilen şarkılarını seslendirdiği konserde alanı dolduran vatandaşlar şarkılara eşlik ederek eğlenceli bir akşam geçirdi.

Şarkıcı Murat Kekilli, Niğde'de düzenlenen 6. Gastronomi Festivali kapsamında konser verdi. Festival alanını dolduran vatandaşlar, Kekilli'nin sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Murat Kekilli Niğde'de sahne aldı! Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi

NİĞDE'DE MÜZİK DOLU GECE

Niğde Valiliğinin yanında kurulan festival alanında sahneye çıkan Murat Kekilli, sevilen şarkılarını müzikseverler için seslendirdi.

ŞARKILARA HEP BİR AĞIZDAN EŞLİK ETTİLER

Konser alanını dolduran vatandaşlar, Kekilli'nin şarkılarına eşlik ederken sanatçının sahne performansını cep telefonlarıyla kaydetti. Festival kapsamında düzenlenen konser, renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: AA
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