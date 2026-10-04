Antalya Gazipaşa'da 20 yaşındaki genci kızla görüştüğü için kızın babası bıçakladı - Son Dakika
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Antalya Gazipaşa'da 20 yaşındaki genci kızla görüştüğü için kızın babası bıçakladı

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Antalya Gazipaşa\'da 20 yaşındaki genci kızla görüştüğü için kızın babası bıçakladı
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Antalya Gazipaşa'da yol kenarında 20 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürüldüğü, vücudunda 13 bıçak darbesi olduğu belirlendi. 16 yaşındaki kızla görüştüğü için cinayeti işlediği belirlenen kızın babası gözaltına alınırken, kız ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarında 20 yaşında bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede gencin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilirken, cinayetin 16 yaşındaki kızıyla görüştüğü gerekçesiyle baba tarafından işlendiği belirlendi. Şüpheli baba olay yerine yakın olan evinde gözaltına alınırken kızı da ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Cinayet aleti olduğu değerlendirilen bıçak ise şüpheli babanın gösterdiği yerde bulundu.

Olay, saat 17.45 sıralarında Gazipaşa'nın İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkiinde meydana geldi. Yangın havuzunun yanında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yerde bulunan kişinin 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlenirken vücudunda 13 bıçak darbesi bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapıldı

İhbarın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bayır'ın cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği bildirildi.

JASAT soruşturmayı derinleştirdi

Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında, Bayır'a ait plakasız motosiklet de olay yerinde bulundu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları sonucunda Bayır'ın 16 yaşındaki B.Ö. isimli genç kız ile görüştüğü için B.Ö.'nün babası Mustafa Ö. tarafından bıçaklandığı belirlendi. Mustafa Ö. gözaltına alınırken kızı B.Ö. de ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Bıçağın yerini kendisi gösterdi

Soruşturma kapsamında Mustafa Ö.'nün ifadesinde olayı kabul ettiği ve olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçağın yerini jandarma ekiplerine kendisinin gösterdiği öğrenildi. Mustafa Ö.'nün gösterdiği bölgede arama yapan ekipler, olay yerinin yaklaşık 500 metre aşağısındaki ormanlık alanda, bir taşın altında bıçak buldu. Bıçak, jandarma ekiplerince muhafaza altına alınarak incelemeye gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaPolisiyeGazipaşaAntalyaGüncelSon Dakika

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