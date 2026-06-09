TBB'den Adalet Bakanlığı'na Ziyaret

(ANKARA) - TBB Başkanı Erinç Sağkan ve TBB Genel Sekreteri Ahmet Erdem Ekmekçi, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede, ceza infaz kurumlarındaki dijital dönüşüm çalışmaları ile e-Avukat uygulamasının işleyişi ele alındı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve TBB Genel Sekreteri Ahmet Erdem Ekmekçi'yi makamında kabul etti.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ceza infaz kurumlarında yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları ile Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi (ACEP) kapsamında hayata geçirilen uygulamalar değerlendirildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün görüşmeye ilişkin paylaşımı şöyle:

"Genel Müdürümüz Çelebi Yılmaz, hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan ve Genel Sekreteri Av. Ahmet Erdem Ekmekçi'yi Genel Müdürlüğümüzde misafir etti."

Ziyaret kapsamında, ceza infaz kurumlarında yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları ve ACEP (Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi) ele alınarak E-avukat uygulamasının işleyişi ve sağladığı kolaylıklar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Görüşmede, E-avukat uygulamasının avukatlar ile hükümlü ve tutuklular arasındaki iletişimi güçlendiren, yüz yüze görüşmelere ilave olarak sunulan önemli bir hizmet olduğu vurgulandı. Uygulamanın, özellikle farklı şehirlerde bulunan müvekkillere erişimi kolaylaştırarak savunma hakkının kullanımına katkı sağladığı ve avukatlara ek görüşme imkanı tanıdığı ifade edildi.

Ceza infaz hizmetlerinde dijitalleşmeyi, insan odaklı yaklaşımı ve adalete erişimi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir."