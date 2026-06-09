TBB'den Adalet Bakanlığı'na Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBB'den Adalet Bakanlığı'na Ziyaret

09.06.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBB Başkanı ve Genel Sekreteri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz'a dijital dönüşüm için ziyarette bulundu.

(ANKARA) - TBB Başkanı Erinç Sağkan ve TBB Genel Sekreteri Ahmet Erdem Ekmekçi, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede, ceza infaz kurumlarındaki dijital dönüşüm çalışmaları ile e-Avukat uygulamasının işleyişi ele alındı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve TBB Genel Sekreteri Ahmet Erdem Ekmekçi'yi makamında kabul etti.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ceza infaz kurumlarında yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları ile Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi (ACEP) kapsamında hayata geçirilen uygulamalar değerlendirildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün görüşmeye ilişkin paylaşımı şöyle:

"Genel Müdürümüz Çelebi Yılmaz, hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan ve Genel Sekreteri Av. Ahmet Erdem Ekmekçi'yi Genel Müdürlüğümüzde misafir etti."

Ziyaret kapsamında, ceza infaz kurumlarında yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları ve ACEP (Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi) ele alınarak E-avukat uygulamasının işleyişi ve sağladığı kolaylıklar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Görüşmede, E-avukat uygulamasının avukatlar ile hükümlü ve tutuklular arasındaki iletişimi güçlendiren, yüz yüze görüşmelere ilave olarak sunulan önemli bir hizmet olduğu vurgulandı. Uygulamanın, özellikle farklı şehirlerde bulunan müvekkillere erişimi kolaylaştırarak savunma hakkının kullanımına katkı sağladığı ve avukatlara ek görüşme imkanı tanıdığı ifade edildi.

Ceza infaz hizmetlerinde dijitalleşmeyi, insan odaklı yaklaşımı ve adalete erişimi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

Türkiye Bankalar Birliği, Adalet Bakanlığı, Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBB'den Adalet Bakanlığı'na Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aman genel merkez duymasın“ dedi, görüntüler yayıldı AK Parti’den “içkili, köçekli“ eğlenceye soruşturma "Aman genel merkez duymasın" dedi, görüntüler yayıldı! AK Parti'den "içkili, köçekli" eğlenceye soruşturma
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine “İthal“ çözüm buldu Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine "İthal" çözüm buldu
Trabzonspor, Noah Saviolo transferini açıkladı İşte maliyeti Trabzonspor, Noah Saviolo transferini açıkladı! İşte maliyeti
CHP’nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel’in taraftarları eşit olacak CHP'nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel'in taraftarları eşit olacak
Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi

16:58
Esra Albayrak: Dekolonizasyon, Batı’ya “Efendilik kompleksinden“ arınması için bir davettir
Esra Albayrak: Dekolonizasyon, Batı'ya "Efendilik kompleksinden" arınması için bir davettir
16:54
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu
16:48
Sıfır Atık Festivali’ne 1 milyondan fazla ziyaretçi katıldı
Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyondan fazla ziyaretçi katıldı
16:44
Ege Üniversitesi’ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale
Ege Üniversitesi'ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu! Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale
16:09
Ali Mahir Başarır’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak düzeltme
Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
14:24
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 17:40:09. #7.12#
SON DAKİKA: TBB'den Adalet Bakanlığı'na Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.