TBB, soruşturma ve kovuşturma avukatlarının ücret tarifesinin iptali için dava açtı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince soruşturma ve kovuşturmada görevlendirilen avukatlara ödenecek ücretlere ilişkin tarifenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştayda dava açtı.

TBB'den yapılan açıklamada, Resmi Gazete'nin 13 Ocak'taki sayısında yayımlanan tarifede ortalama yüzde 58,4 oranında artış öngörüldüğü belirtildi ve bu artış oranının TBB tarafından düşük bulunduğu aktarıldı.

Tarife uyarınca belirlenen ücretlerden alınan KDV ve stopaj kesintilerinin de hakkaniyetsiz olduğu savunulan açıklamada, belirlenen ücretlerin, avukatın sorumlulukları ile sarf ettiği emek, çaba ve zamanın karşılığı olmadığı öne sürüldü.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"CMK kapsamında görevlendirilen avukatlara TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin çok altında ücret ödenmesi hukuka ve hakkaniyete açıkça aykırı olup her iki tarifenin eşitlenmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle birliğimiz tarafından 13 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2024 Yılı Tarifesi'nin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamla iptali talep edilmektedir."