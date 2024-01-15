 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TBB, soruşturma ve kovuşturma avukatlarının ücret tarifesinin iptali için dava açtı - Son Dakika
Üye Girişi

TBB, soruşturma ve kovuşturma avukatlarının ücret tarifesinin iptali için dava açtı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince soruşturma ve kovuşturmada görevlendirilen avukatlara ödenecek ücretlere ilişkin tarifenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştayda dava açtı. TBB, tarifede öngörülen yüzde 58,4 oranındaki artışın düşük olduğunu ve belirlenen ücretlerin hakkaniyetsiz olduğunu savundu. Ayrıca, CMK kapsamında görevlendirilen avukatlara ödenen ücretlerin TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne uygun hale getirilmesi talep edildi.

TBB, soruşturma ve kovuşturma avukatlarının ücret tarifesinin iptali için dava açtı
15.01.2024 - 17:57,  Güncelleme: 18:00
Abone Ol

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince soruşturma ve kovuşturmada görevlendirilen avukatlara ödenecek ücretlere ilişkin tarifenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştayda dava açtı.

TBB'den yapılan açıklamada, Resmi Gazete'nin 13 Ocak'taki sayısında yayımlanan tarifede ortalama yüzde 58,4 oranında artış öngörüldüğü belirtildi ve bu artış oranının TBB tarafından düşük bulunduğu aktarıldı.

Tarife uyarınca belirlenen ücretlerden alınan KDV ve stopaj kesintilerinin de hakkaniyetsiz olduğu savunulan açıklamada, belirlenen ücretlerin, avukatın sorumlulukları ile sarf ettiği emek, çaba ve zamanın karşılığı olmadığı öne sürüldü.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"CMK kapsamında görevlendirilen avukatlara TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin çok altında ücret ödenmesi hukuka ve hakkaniyete açıkça aykırı olup her iki tarifenin eşitlenmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle birliğimiz tarafından 13 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2024 Yılı Tarifesi'nin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamla iptali talep edilmektedir."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Bankalar Birliği, Ceza Muhakemesi Kanunu, Asgari Ücret, Yargı, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBB, soruşturma ve kovuşturma avukatlarının ücret tarifesinin iptali için dava açtı - Son Dakika


18:10
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43
Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36
ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22
Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06
Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58
17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
16:52
AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33
Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın

Son Dakika
18:10 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36 ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22 Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06 Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
16:52 AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33 Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın
16:23 Önüne aniden çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı
16:14 Ümraniye'de bankadan çekilen parayı gasp eden 4 şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 18:36:46. #1.11#
SON DAKİKA: TBB, soruşturma ve kovuşturma avukatlarının ücret tarifesinin iptali için dava açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement