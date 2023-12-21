TBD\'nin 40. Ulusal Bilişim Kurultayı Başladı

Ankara'da 40'ıncı Ulusal Bilişim Kurultayı başladı

TÜRKİYE Bilişim Derneği'nin (TBD) düzenlediği 40'ıncı Ulusal Bilişim Kurultayı, Ankara'da başladı.

Türkiye Bilişim Derneği'nin (TBD) düzenlediği 40'ıncı Ulusal Bilişim Kurultayı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda 10 ilden gelen 600 gencin katılımıyla başladı. 2 gün sürecek kurultayın ana teması 'Doğal Afetlere Dayanıklı Bilişim Ekosistemi' olarak belirlendi. Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz da kurultaya katıldı. Yılmaz, dijital dönüşümün sağlık alanında önemli yeniliklerin sağlanmasına imkan verdiğini belirterek, "Bu dönüşüm sağlık hizmetlerinin sunumunda, erişiminde, hatta hasta-hekim ilişkilerinde devrim niteliğinde gelişmelere yol açmıştır. Böylece hastalar daha iyi hizmet almış, sağlık profesyonelleri, daha etkili bir şekilde çalışmış ve toplumun sağlık hizmetlerine olan erişimi ve kalitesi artmıştır. Özellikle pandemi dönemi hayata geçmesi yıllar alacak birçok dijital uygulamayı çok daha hızlı bir şekilde kullanmamıza vesile oldu. Örneğin kamu hastaneleri ve aile sağlığı merkezleri ile yaklaşık 30 bin sağlık tesisine ait randevuları, bir merkezden yöneten dünyada ilk ve tek sistem olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde, 2020 yılında dijital kanallardan alınan randevu sayısının oranı yüzde 34 iken; bugün bu oran yüzde 72'ye ulaşmıştır. Bu ve benzeri sistemlerin olağan dönemde olduğu gibi olağanüstü dönemlerde de kesintisiz bir şekilde çalışması oldukça önemlidir" diye konuştu.

'HER ŞEY, YAPAY ZEKA İLE DÖNÜŞECEK'

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, bilişim teknolojilerinin bir dönüm noktasında olduğunu kaydederek, "Bugüne kadar konuşulan her şey, yapay zeka ile dönüşecek. Ancak yapay zeka nedir ve sınırları ne olmalıdır? Yapay zekayı kim ya da kimler kontrol edecek? Bunun gibi birçok sorunun cevabı daha verilmedi. ABD, AB, Çin, Hindistan başta olmak üzere birçok ülke, yapay zekada söz sahibi olmak için yatırımlarını yapmaya başladı. Bizlerin yapay zekada geride durmamız ya da bu teknolojiyi başkalarından satın almamız gibi bir durum söz konusu değil. Bizler kendi yapay zekamızı oluşturmalı, dünyada örnekleri ile rekabet edecek bir yapıya kavuşturmalı ve kritik altyapılarımızı buna göre şekillendirmeliyiz" dedi.