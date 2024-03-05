TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Boughali ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Boughali ile bir araya geldi.
Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı dolayısıyla bulunduğu Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde gerçekleşen görüşmede, İSİPAB Dönem Başkanlığını başarılı bir şekilde yürüttüğü için Boughali'yi tebrik etti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başladığı günden itibaren çok dikkatli ve şuurlu bir şekilde Filistin meselesinin savunucusu olduğu için Boughali'ye teşekkürlerini ileten Kurtulmuş, Cezayir'in bağımsızlık savaşının başlangıcının 70'inci yıl dönümünü kutladı.
Kurtulmuş, Cezayir'in, kurtuluş mücadelesi üzerinden Afrika'nın uyanışına çok büyük katkıda bulunabileceğini söyledi.
Türkiye-Cezayir ilişkilerinin fevkalade olumlu gelişmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un yürüttüğü dostluk ilişkilerinin fiili olarak da çalışmalara yansıdığını kaydetti.
Mevcut ikili ticari ilişkilerin 6 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu ve bunun çok daha yukarılara çıkmasının mümkün olduğunu belirten Kurtulmuş, ticaret, kültür, eğitim, savunma sanayisi, yüksek teknoloji alanında iki ülkenin işbirliği yapmasında büyük bir potansiyelin varlığına dikkati çekti.
Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine alınan ara kararın ardından Filistin davası için yeni bir dönemin başladığını belirten Kurtulmuş, Cezayir ve Türkiye'yi birbirine yakınlaştıran, bundan sonra çok daha güçlü işbirliği yapmalarını zorunlu kılan alanlardan birisinin de Filistin meselesi olduğunu vurguladı.
Kurtulmuş, İslam ülkelerinin ortak hareket ederek, bu dönemde tam manasıyla bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının temin edebileceğini söyledi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail yönetimin uluslararası alanda yalnızlaştırılması; akıl ve vicdan sahibi bütün insanların bir araya getirilerek insanlık cephesinin kurulması ve İslam ülkeleri arasındaki ihtilafların giderilerek ortak karar alma becerisinin kazandırılmasının Filistin davası temelinde atılacak adımlar olduğunu kaydetti.
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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Ula ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü. Ayaydın, Karabörtlen Mahallesi'ndeki kahvehanede mahalle sakinleriyle buluşarak taleplerini dinledi. Ziraat Bankası ATM'sinin yenilenmesi talebi üzerine Ziraat Bankası Genel Müdürü ile görüşen Ayaydın, yeni bir ATM'nin 15 gün içinde mahalleye geleceğini müjdeledi. Ayaydın, ayrıca sulama, içme suyu ve kara yolları gibi konularda da hızlı çözümler sunacağını belirtti. Arıcıların ve çiftçilerin sorunlarına da değinen Ayaydın, seçilmesi halinde MUSKİ Genel Müdürü'nü görevden alarak su faturalarını düşüreceğini ve imar sorunlarını çözeceğini ifade etti. Ayaydın, Ula'nın doğal gaza kavuşması ve altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi için çalışacağını vurguladı. Ayrıca, yeni evleneceklere bir yıl boyunca aylık 5 bin lira kira desteği vereceğini duyurdu.
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