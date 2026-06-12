TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gelibolu'nun Fethinin 672. Yıl Dönümü Kutlamaları Kapsamında Gazi Yakup Bey'i Anma Törenlerine Katıldı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gelibolu'nun Fethinin 672. Yıl Dönümü Kutlamaları Kapsamında Gazi Yakup Bey'i Anma Törenlerine Katıldı

12.06.2026 13:00  Güncelleme: 13:41
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türklerin Rumeli'ye geçişinin 672. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Lapseki'de düzenlenen Gazi Yakup Bey'i anma törenlerine katıldı.

(ÇANAKKALE) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun fethinin 672. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Lapseki'nin Çardak beldesinde düzenlenen Gazi Yakup Bey'i anma törenlerine katıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu yakalarında gerçekleştirilecek Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun fethinin 672. yıl dönümü kutlamaları başladı.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak Lapseki'nin Çardak beldesinde Gazi Yakup Bey'i anma programı düzenlendi. Programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş beldeye gelişinde Çanakkale Valisi Ömer Toraman, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti MKYK Üyesi Fatih Şahin, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kurum müdürleri ve belediye başkanları tarafından karşılandı.

Kurtulmuş daha sonra vatandaşlarla beraber mehter takımının eşliğinde belde merkezine kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte ellerinde Türk bayrakları olan öğrenciler ve gaziler de yer aldı.

Gazi Yakup Bey Camisi ve Türbesi'ne geçilmesinin ardından burada Kur'an-ı Kerim okundu ve Gazi Yakup Bey dualarla anıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gelibolu'nun Fethinin 672. Yıl Dönümü Kutlamaları Kapsamında Gazi Yakup Bey'i Anma Törenlerine Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gelibolu'nun Fethinin 672. Yıl Dönümü Kutlamaları Kapsamında Gazi Yakup Bey'i Anma Törenlerine Katıldı - Son Dakika
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