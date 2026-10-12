TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gaziantep Valiliğinde şeref defterini imzaladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.

Valilik Fuaye Alanı'nda şeref defterini imzalayan Kurtulmuş'a, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti milletvekilleri Ali Şahin, Derya Bakbak ve Mehmet Eyüp Özkeçeci, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu eşlik etti.

Makamda basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Vali Kemal Çeber, Kurtulmuş'a kentteki yatırımlar hakkında bilgi verdi.