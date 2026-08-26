TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe'de Büyük Taarruz'un 104. Yılını Andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe'de Büyük Taarruz'un 104. Yılını Andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe\'de Büyük Taarruz\'un 104. Yılını Andı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na çelenk bıraktı, Zafer Haftası bisiklet turunu başlattı ve Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü ve Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.

Büyük Taarruz'un 104. yılı anma törenleri için Afyonkarahisar'da bulunan Kurtulmuş, Kocatepe'deki tören alanına ulaştıktan sonra, Büyük Taarruz Bisiklet Turu'na katılacak sporcularla bir araya gelerek sohbet etti.

Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'den, 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluşun yıl dönümünün kutlanacağı İzmir'e kadar pedal çevirecek sporculara yanlarında götürmeleri için Türk bayrağını emanet ederek, Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nu başlattı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe'deki törende, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Türk bayrağı göndere çekildi, askerler tarafından saygı atışı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Kıral'ın konuşma yaptığı törende, bir subay tarafından arazi tanıtıldı ve harekat harita üzerinden anlatıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Büyükkalecik'teki Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.

Törene, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, ?TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven,? AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kaya, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe'de Büyük Taarruz'un 104. Yılını Andı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı
Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi
Mourinho’dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan... Mourinho'dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...
Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp... Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

13:42
Mansur Yavaş kararını verdi CHP mi, Yeni Parti mi
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
13:33
Yabancı kuralı değişti İşte yeni düzenleme
Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme
13:19
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
13:14
Galatasaray’dan ayrılan Icardi ortada kaldı
Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı
12:38
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
12:05
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 13:48:14. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe'de Büyük Taarruz'un 104. Yılını Andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement