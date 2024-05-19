TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kazakistan'da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kazakistan'da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kazakistan\'da Atatürk Anıtı\'na çelenk bıraktı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'ın başkenti Astana'da resmi ziyarette bulunurken Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Kurtulmuş, beraberindeki heyetle birlikte parkta bulunan Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu ve fotoğraf çektirdi. Ayrıca, Yunus Emre'nin anıtını da inceledi.

19.05.2024 18:09
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kurtulmuş, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ve Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan parka geldi.

Kurtulmuş'un, üzerinde "TBMM Başkanı" yazan çelengi parktaki Atatürk Anıtı'na bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra parlamento heyetiyle anıt önünde fotoğraf çektirdi.

Kurtulmuş, ayrıca parkta bulunan Türk tasavvuf şiirinin öncü isimlerinden Yunus Emre'nin anıtını da inceledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kazakistan'da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı - Son Dakika
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