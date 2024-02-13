TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Adıyaman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay için taziye mesajı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Adıyaman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş\'tan Adıyaman\'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay için taziye mesajı yayınladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, 'Adıyaman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun' dedi.

13.02.2024 19:29
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay için taziye mesajı yayınladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Adıyaman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Adıyaman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay için taziye mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Adıyaman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay için taziye mesajı - Son Dakika
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