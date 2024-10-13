TBMM'de 9. Yargı Paketi ve Savunma Fonunu Görüşecek

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(TBMM)- TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, kadınların sadece kendi soyadlarını kullanmalarına engel getiren düzenlemelerin de içinde yer aldığı 9. Yargı Paketi gündeme alınacak. AKP tarafından Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na yeni kaynak sağlamak için hazırlanan yasa teklifi de bu hafta komisyonda görüşülecek. Teklif, 100 bin lira ve üzerinde limiti olan kredi kartlarından yıllık 750 lira savunma sanayi için tahsilat yapılması yanında, araba satışları ile değeri 5 bin lirayı aşan kol saatleri için de yeni fon payı alınmasını öngörüyor.

"9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis tatile girmeden önce TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmişti. Bu hafta Genel Kurul'da görüşülmesi beklenen kanun teklifinde, kadınların sadece kendi soyadlarını kullanabilmesini engelleyen düzenlemenin de olduğu düzenlemeler yer alıyor. Teklif bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu Meclis gündeminde

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklanan Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na yeni kaynak sağlamak için hazırlanan yasa teklifi salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifle, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira fon payı alınacak. Teklifle ayrıca araba satışlarından, noter işlemlerine yeni tahsilatlar getilirken, askeri amaçlar dışında kullanılanlar hariç olmak üzere dronelar, ÖTV matrafı 5 bin liranın üzerinde olan kol saatlerinden de yeni ücretler alınacak.

Kadın cinayetleri araştırma komisyonu

Son dönemde artan kadına şiddet ve kadın cinayetleriyle ilgili kurulan araştırma komisyonunun da bu hafta çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Dilekçe Komisyonu toplanıyor...

"Dilekçe Komisyonu Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu" da ilgili kurumların sunumlarını dinlemek için çarşamba günü saat 15.30'da toplanacak. Komisyona, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) bilgilendirme yapacak. Aynı zamanda, İstanbul Finans Merkezi ve yurt dışı yerinde inceleme ziyaretlerine ilişkin görüşmelerin de detayları aktarılacak.

Dilekçe Komisyonu çarşamba günü saat 16.00'da "İtiraza Uğrayan Komisyon Genel Kurulu Kararı" ve "Genel Kurul'a sevk edilen dilekçelere" ilişkin bir araya gelecek.

"Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, 5 kurumla basına kapalı oturum yapacak"

"Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu", AKP Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu başkanlığında yeni yasama yılının ilk toplantısını geçen hafta gerçekleştirmişti. Komisyon bu hafta Çarşamba günü saat 14.00'te "Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2023 Yılı Raporunu" görüşecek. Basına kapalı gerçekleştirilecek olan toplantıya, "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı", "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı", "Emniyet Genel Müdürlüğü", "Jandarma Genel Komutanlığı", "Mali Suçları Araştırma Kurulu" katılacak.

TBMM'de salı ve çarşamba günleri siyasi partiler grup toplantılarını yapacak. Artan kadın cinayetleri, anayasa değişikliği ve son günlerde yeniden gündeme gelen çözüm süreci tartışmaları da bu haftanın ana gündem maddeleri olacak.