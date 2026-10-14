TBMM'de AK Parti'nin KVKK üyeliklerine Keskin 200, Şekerbay 199 oyla seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM'de AK Parti'nin KVKK üyeliklerine Keskin 200, Şekerbay 199 oyla seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM\'de AK Parti\'nin KVKK üyeliklerine Keskin 200, Şekerbay 199 oyla seçildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nda boş bulunan ve AK Parti Grubu'na düşen iki üyelik için yapılan seçimde Recep Keskin 200, Cennet Alas Şekerbay 199 oyla seçildi. Seçime 213 milletvekili katıldı; Sefer Aktaş 6, Mert Varol 1 oy aldı, 4 oy geçersiz sayıldı.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nda boş bulunan ve AK Parti Grubu'na düşen iki üyelik için yapılan seçimde Recep Keskin 200, Cennet Alas Şekerbay ise 199 oy aldı. Genel Kurul'da ayrıca çeşitli komisyonlarda boş bulunan üyeliklere de seçim yapıldı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Gündemin "Seçim" bölümünde, çeşitli komisyonlarda boş bulunan üyelikler için yapılan seçimlerin yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun (KVKK) iki üyeliği için de seçim düzenlendi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda AK Parti Grubu'na düşen boş üyelik için aday gösterilen Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı seçildi.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda CHP Grubu'na düşen boş üyelik için Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Dilekçe Komisyonu'nda MHP Grubu'na düşen boş üyelik için ise Niğde Milletvekili Cumali İnce aday gösterildi. Her iki isim de yapılan oylamaların ardından kabul edildi.

KVKK'NIN İKİ ÜYELİĞİ İÇİN SEÇİM YAPILDI

Genel Kurul'da, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nda boş bulunan ve AK Parti Grubu'na düşen iki üyelik için de seçim yapıldı.

Başkanvekili Beyazıt, seçim öncesinde yaptığı açıklamada, AK Parti Grubu'na düşen iki üyelik için grubun iki katı kadar aday gösterdiğini belirterek "Adayların soyadlarının alfabetik sırasına göre oy pusulası bastırılmıştır. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olmak şartıyla seçimde en çok oy alan iki aday seçilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

Seçimde adaylar Sefer Aktaş, Recep Keskin, Cennet Alas Şekerbay ve Mert Varol oldu.

RECEP KESKİN 200, CENNET ALAS ŞEKERBAY 199 OY ALDI

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oylar tasnif edildi. Tasnif Komisyonu tutanağını okuyan Başkanvekili Beyazıt, seçime 213 milletvekilinin katıldığını bildirdi.

Tutanaktaki sonuçlara göre Recep Keskin 200, Cennet Alas Şekerbay 199, Sefer Aktaş altı, Mert Varol ise bir oy aldı. Dört oy geçersiz sayıldı.

Sonuçları açıklayan Beyazıt, "Buna göre Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan iki üyeliğe Recep Keskin ve Cennet Alas Şekerbay seçilmiştir" dedi.

Kaynak: ANKA
Tbmm Genel KuruluMilletvekiliAK PartiPolitikaGüncelKVKKSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Gizli bölme bile kurtaramadı FETÖ hükümlüsü evde yakalandı Gizli bölme bile kurtaramadı! FETÖ hükümlüsü evde yakalandı
Kızılcık Şerbeti’nde bomba gelişme Nursema geri dönüyor Kızılcık Şerbeti’nde bomba gelişme! Nursema geri dönüyor
22:26
Sarıyer’de sel sularının ortasında kaldı, canını cam pencereye tırmanarak kurtardı
Sarıyer’de sel sularının ortasında kaldı, canını cam pencereye tırmanarak kurtardı
22:18
Beyoğlu’nda sel dehşeti Kadın metrelerce sürüklendi, imdadına vatandaşlar yetişti
Beyoğlu’nda sel dehşeti! Kadın metrelerce sürüklendi, imdadına vatandaşlar yetişti
22:09
İstanbul’da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
İstanbul'da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
21:58
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
21:51
İstanbul Valisi Gül’den vatandaşlara bir uyarı daha: Özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının
İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara bir uyarı daha: Özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının
21:36
Şampiyonlar Ligi’nde 6-3’lük nefes kesen maç
Şampiyonlar Ligi'nde 6-3'lük nefes kesen maç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 22:44:23. #.0.2#
SON DAKİKA: TBMM'de AK Parti'nin KVKK üyeliklerine Keskin 200, Şekerbay 199 oyla seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei